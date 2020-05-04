ЕАЭС разработал план борьбы с коронавирусом

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подготовили проект комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Документ предусматривает разработку на пространстве ЕАЭС единых методических подходов к проведению лабораторных исследований, создание общей системы оперативного мониторинга за инфекционными болезнями, подготовку кадров, проведение межгосударственных учений и научных исследований по разработке вакцин и диагностических тест-систем по наиболее актуальным инфекционным болезням в регионе. Принятие документа предполагается в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета», - говорится в сообщении.