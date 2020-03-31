В России вводится уголовная ответственность за нарушение карантина

Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. Документ утвержден в трех чтениях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Закон предусматривает крупные штрафы и серьезные сроки лишения свободы. Например, за «простое» нарушение карантина будут штрафовать на сумму до 1 млн руб., либо лишать свободы на срок до трех лет. Самое же жесткое наказание предусматривается за такое нарушение карантина, которое привело к смерти двух и более людей. В этом случае виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Авторами законопроекта являются спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава парламентского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: сайт Государственной думы РФ