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Президент РФ назначил дату голосования по поправкам к Конституции

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Новосибирск
09:29 18 Марта 2020
конституция, президент, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 22 апреля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Документ, опубликованный на сайте Кремля, издан 17 марта. Его официальное название - «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

«Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», - говорится в документе.

Напомним, закон о поправках уже утвердили Госдума РФ и Совет федерации, а их законность признал Конституционный суд. Ранее сообщалось, что всенародное голосование по изменению Конституции обойдется в 15 млрд руб.

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