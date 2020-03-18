Президент РФ назначил дату голосования по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 22 апреля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Документ, опубликованный на сайте Кремля, издан 17 марта. Его официальное название - «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

«Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», - говорится в документе.

Напомним, закон о поправках уже утвердили Госдума РФ и Совет федерации, а их законность признал Конституционный суд. Ранее сообщалось, что всенародное голосование по изменению Конституции обойдется в 15 млрд руб.