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Россия закрывает границу для иностранцев

Главная Политика
Новосибирск
09:29 17 Марта 2020
вирус, граница, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Россия практически полностью закрывает государственную границу для иностранцев. Эта мера предпринята для борьбы с распространением коронавируса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О решении правительства РФ стало известно вчера поздно вечером. Ограничения на въезд вводятся с 00:00 18 марта и продлятся до 00:00 1 мая. Они касаются иностранных граждан и лиц без гражданства.

Существует несколько исключений. Они относятся к сотрудникам дипломатических представительств; водителям автомобилей международного автомобильного сообщения и экипажам воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад; лицам, постоянно проживающим на территории РФ, а также следующих транзитом через воздушные пункты пропуска ряда др.

Аналогичные меры предпринимают и другие страны, столкнувшиеся с угрозой CORVID-19. Например, Франция закрывается на карантин на 15 дней.

Фото: pixabay.com

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