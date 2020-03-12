Новосибирское заксобрание одобрило поправки к Конституции РФ

Законодательное собрание Новосибирской области одобрило поправки к Конституции РФ. Сессия регионального парламента прошла сегодня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия носила характер внеочередной. В ее повестку дня был внесен только один вопрос – «О рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Как писали Sibnovosti.ru, ранее поправки были приняты Госдумой РФ в трех чтениях и одобрены Советом федерации.

За поправки проголосовало 59 новосибирских депутатов. Против них не выступил никто, но семь человек не стали голосовать.

Для окончательного принятия законопроекта на федеральном уровне потребуется поддержка двух третей субъектов федерации. Сегодня сессии пройдут еще в ряде российских регионов.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области