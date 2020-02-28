28 февраля
Новосибирск
погода -3 °C
66.99
 
€ 73.72
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Какие изменения произойдут в жизни россиян в марте

Главная Политика
Новосибирск
19:24 28 Февраля 2020
россия, россияне, законодательство
версия для печати Ico_print

В России в марте вступает в силу ряд поправок в нормативно-правовые акты.

1.С 1 марта вступает в силу приказ министерства здравоохранения, который устанавливает перечень заболеваний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ввоз которых разрешен в РФ.

2.С 1 марта участники оборота обувных товаров должны начать вносить в информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Продажа, перевозка и хранение немаркированной обуви с этого дня будут запрещены.

3.С 1 марта 2020 года вступят в силу поправки в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Одно из нововведений - это возможность включения в соглашения об оказании юридической помощи «гонорара успеха».

4.С 28 марта операторы по переводу денежных средств должны будут информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа (банковской карты или электронного кошелька) по инициативе оператора.

5.С 28 марта положения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках товаров, работ, услуг, будут также применяться в отношении самозанятых.

Фото yandex.ru

Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Референдум по изменению Конституции обойдется в 15 млрд рублей

Референдум по изменению Конституции обойдется в 15 млрд рублей

21 Февраля 2020 г.
Примерно столько же в 2018 году было потрачено на президентские выборы.
Новости Новосибирска: Отменены партсписки на выборах в новосибирский горсовет

Отменены партсписки на выборах в новосибирский горсовет

12 Февраля 2020 г.
По новым правилам выборы пройдут в сентябре 2020 года
Новости Новосибирска: Вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков намерен уйти в отставку

Вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков намерен уйти в отставку

7 Февраля 2020 г.
Он уезжает из региона
Новости Новосибирска: Объявлен новый состав российского правительства

Объявлен новый состав российского правительства

22 Января 2020 г.
Примерно половина министров работала под руководством Дмитрия Медведева
Новости Новосибирска: Михаил Мишустин анонсировал перемены в составе российского совмина

Михаил Мишустин анонсировал перемены в составе российского совмина

16 Января 2020 г.
Приоритетами он назвал нацпроекты и цифровую экономику
Новости Новосибирска: Новое управление в новосибирской мэрии возглавил Вадим Полещук

Новое управление в новосибирской мэрии возглавил Вадим Полещук

16 Января 2020 г.
Ранее он работал заместителем начальника управления культуры мэрии
Новости компаний
25/02
Лучшие фильмы, посвященные защитникам Отечества
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Число жертв коронавируса в Китае приблизилось к 2,8 тыс человек

Число жертв коронавируса в Китае приблизилось к 2,8 тыс человек

28 Февраля 2020 г.
Вирус также подтвержден в КНР у 78 824 человек.
Новости Новосибирска: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 82 тыс человек

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 82 тыс человек

27 Февраля 2020 г.
Число заболевших коронавирусом в мире достигло 82178 человек, жертвами стали 2800 человек.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области подорожали овощи

В Новосибирской области подорожали овощи

27 Февраля 2020 г.
Это объясняется оттоком продукции на Дальний Восток, куда из-за коронавируса перестали поставлять товары из Китая.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19