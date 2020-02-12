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Отменены партсписки на выборах в новосибирский горсовет

Главная Политика
Новосибирск
14:44 12 Февраля 2020
выборы, горсовет, партии
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске в очередной раз изменились правила выборов в местные органы власти. На этот раз полностью отменили партийные списки при голосовании за депутатов горсовета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новый порядок выборов горсовет утвердил сегодня. Согласно принятым поправкам, если ранее 40 депутатов избирались в одномандатных округах, а 10 – по партийным спискам, то теперь все 50 депутатов будут избираться в одномандатных округах.

По данным сайта «Тайга.инфо», в первом чтении такое предложение поддержали 37 депутатов из 50, во втором – 35 при необходимых 34. Изменение регламента выборов поддержала фракция «Единой России», против выступили коммунисты.

Очередные выборы в горсовет пройдут осенью 2020 года. До этого на электоральной карте Новосибирска предстоит перекроить границы округов, чтобы создать 10 новых.

Как писали Sibnovosti.ru, с 2011 года в Новосибирске действовала схема, по которой половина депутатов избиралась в одномандатных округах, половина – по партспискам. Но весной 2015 года, также перед очередными выборами в городской парламент, ее изменили, сократив «партийную» квоту до 10 мест.

Фото: сайт совета депутатов города Новосибирска

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