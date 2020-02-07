Вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков намерен уйти в отставку

Вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков заявил о намерении уйти в отставку. В интервью с изданием «Тайга.инфо» замгубернатора сообщил, что уезжает из региона. Информацию о его отставке подтверждают и источники в областном правительстве, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Уезжаю с любовью к Новосибирской области, но с неудовлетворенностью, многое могли сделать. За работу не стыдно, Новосибирская область в рейтингах по цифровизации и инновационной деятельности в десяти лучших регионов», — сообщил Жуков.

Распоряжение губернатора об отставке зама на данный момент не опубликовано. Добавим, что Андрей Жуков занял должность вице-губернатора в мае 2018 года. Он курировал региональное министерство науки, в том числе занимался развитием проекта Новосибирского научного центра.

Фото: правительство Новосибирской области