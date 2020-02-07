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Вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков намерен уйти в отставку

Главная Политика
Новосибирск
16:53 7 Февраля 2020
общество, политика, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков заявил о намерении уйти в отставку. В интервью с изданием «Тайга.инфо» замгубернатора сообщил, что уезжает из региона. Информацию о его отставке подтверждают и источники в областном правительстве, передает корреспондент Sibnovosti.ru

«Уезжаю с любовью к Новосибирской области, но с неудовлетворенностью, многое могли сделать. За работу не стыдно, Новосибирская область в рейтингах по цифровизации и инновационной деятельности в десяти лучших регионов», — сообщил Жуков.

Распоряжение губернатора об отставке зама на данный момент не опубликовано. Добавим, что Андрей Жуков занял должность вице-губернатора в мае 2018 года. Он курировал региональное министерство науки, в том числе занимался развитием проекта Новосибирского научного центра.

Фото: правительство Новосибирской области

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