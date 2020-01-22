Объявлен новый состав российского правительства

В России сформировано новое правительство под председательством Михаила Мишустина. В его состав вошли как министры, поработавшие в совмине под руководством Дмитрия Медведева, так и новые, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно президентскому указу «О структуре федеральных органов исполнительной власти», у премьер-министра должно быть девять заместителей, в том числе один первый. Первым стал Андрей Белоусов, ранее занимавший пост помощника главы государства. Продолжат работу в качестве вице-премьеров Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев (дальневосточный полпред президента РФ). Кроме того, заместителями руководителя правительства стали Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин.

Примерно половина министров осталось на своих постах. В их числе Сергей Лавров (МИД), Сергей Шойгу (минобороны), Владимир Якушев (минстрой), Александр Новак (минэнерго), Владимир Колокольцев (МВД), Дмитрий Кобылкин (минприроды), Денис Мантуров (минпромторг), Антон Силуанов (минфин), Евгений Дитрих (минтранс), Дмитрий Патрушев (минсельхоз), Евгений Зиничев (МЧС), Александр Козлов (по развитию Дальнего Востока и Арктики).

Новых министров также немало. Минкультуры возглавила Ольга Любимова (ранее - руководитель департамента кино этого ведомства), минпросвещения - Сергей Кравцов (глава Рособрнадзора), минобрнауки - Валерий Фальков, минкомсвязи - Максут Шадаев, минэкономразвития - Максим Решетников (бывший пермский губернатор), минспорта - Олег Матыцин, минтруда - Антон Котяков, минздрав - Михаил Мурашко, минюст - Константин Чуйченко.

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели», - заявил вчера на встрече с членами правительства президент РФ Владимир Путин.

Фото: сайт президента России