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Михаил Мишустин анонсировал перемены в составе российского совмина

Главная Политика
Новосибирск
15:48 16 Января 2020
правительство, госдума, встреча
Автор: Sibnovosti.ru
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Михаил Мишустин планирует произвести кадровые изменения в составе российского правительства. Накануне российский президент Владимир Путин предложил руководителю Федеральной налоговой службы возглавить совмин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня Михаил Мишустин провел встречу с фракцией «Единой России» в Госдуме РФ. В ходе нее он сообщил, что приоритетами в работе правительства считает нацпроекты и цифровую экономику.

«Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения будут», - сказал по итогам встречи глава фракции Сергей Неверов (цитата по ТАСС).

Фракция «Единой России» единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Сегодня также стало известно о том, что за него отдадут голоса большая часть депутатов из фракции ЛДПР. Фракция КПРФ, в свою очередь, решила воздержаться при голосовании.

Фото: сайт президента России

 

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