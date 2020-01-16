Михаил Мишустин анонсировал перемены в составе российского совмина

Михаил Мишустин планирует произвести кадровые изменения в составе российского правительства. Накануне российский президент Владимир Путин предложил руководителю Федеральной налоговой службы возглавить совмин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня Михаил Мишустин провел встречу с фракцией «Единой России» в Госдуме РФ. В ходе нее он сообщил, что приоритетами в работе правительства считает нацпроекты и цифровую экономику.

«Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения будут», - сказал по итогам встречи глава фракции Сергей Неверов (цитата по ТАСС).

Фракция «Единой России» единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Сегодня также стало известно о том, что за него отдадут голоса большая часть депутатов из фракции ЛДПР. Фракция КПРФ, в свою очередь, решила воздержаться при голосовании.

Фото: сайт президента России