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Новое управление в новосибирской мэрии возглавил Вадим Полещук

Главная Политика
Новосибирск
15:27 16 Января 2020
назначение, мэр, управление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть произвел несколько кадровых перестановок в городской администрации. О назначениях сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С 15 января 2020 года начальником управления по благоустройству общественных пространств работает Вадим Полещук. По данным пресс-центра мэрии, в 1998-2002 годы он занимал должность инженера-энергетика, начальника хозяйственно-эксплуатационной службы; заместителя начальника Кировского районного управления образования. Затем он перешел на должность заместителя председателя комитета по культуре и искусству, заместителя начальника управления культуры мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, о создании в структуре департамента культуры, спорта и молодежной политики управления общественных пространств было объявлено в ноябре прошлого года. Оно состоит из отдела управления озелененными общественными пространствами и отдела лесного хозяйства. В подчинение управления находится МКУ «Горзеленхоз».

Кроме того, заместителем начальника департамента по социальной политике – начальником управления по демографической политике мэрии стал Владимир Машанов. Последние пять лет перед этим назначением он работал директором муниципальной «Новосибирской аптечной сети».

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