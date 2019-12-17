В правительстве Республики Алтай заменили министра образования и науки

В правительстве Республики Алтай произошло очередное кадровое изменение. Ольга Саврасова назначена и. о. министра образования и науки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального сайта Республики Алтай, назначение стало необходимым в связи с отставкой министра Алексея Бондаренко. Он покинул пост по собственному желанию и вернулся в Горно-Алтайский государственный университет, в котором ранее проработал 20 лет.

Алексей Бондаренко занимал министерский пост с 2015 года. Ольга Саврасова была его заместителем, курировала профессиональное образование и проведение государственной итоговой аттестации.

В начале декабря этого года глава региона Олег Хорохордин (был избран 8 сентября 2019 года) заявил о завершении формирования республиканского правительства.

Фото: официальный сайт Республики Алтай