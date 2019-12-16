Дмитрию Терешкову вернули мандат депутата новосибирского заксобрания

Новосибирский бизнесмен Дмитрий Терешков вернулся в законодательное собрание региона. Об изменении в составе депутатского корпуса областного парламента сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Депутатское удостоверение Дмитрию Терешкову выдали сегодня. Законодательное собрание провело очередную сессию – последнюю в этом году.

Место стало вакантным после ухода из заксобрания Виктора Бамбуха. 13 ноября 2019 года он был избран главой Баганского района Новосибирской области. Также, как и Виктор Бамбух, в 2015 году Дмитрий Терешков в качестве действующего депутата избирался в заксобрание по списку «Единой России». Но число голосов, полученное партией в избирательном округе, не позволило ему сохранить место в областном парламенте.

В Новосибирске Дмитрий Терешков известен как создатель и владелец «Сибирской хлебной корпорации». В заксобрании он будет состоять во фракции единороссов и работать в комитете по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Ранее Дмитрий Терешков, согласно декларациям о доходах, являлся одним из самых состоятельных новосибирских депутатов.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области