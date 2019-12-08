8 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Омский спорт может возглавить двукратный олимпийский чемпион

Главная Политика
Новосибирск
08:44 8 Декабря 2019
бокс, государство и власть, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
версия для печати Ico_print

Омский спорт может возглавить двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Его фамилию называют местные СМИ в качестве кандидатуры на пост директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска.

Прежний руководитель Алексей Фадин проработал на посту полтора года и покинул его по собственному желанию в конце ноября.

Алексей Тищенко - двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008), чемпион России, Европы и мира. Он закончил карьеру в 2011 году. Сейчас возглавляет Федерацию бокса Омской области.

Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Стал известен новый состав правительства Республики Алтай

Стал известен новый состав правительства Республики Алтай

4 Декабря 2019 г.
Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях
Новости Новосибирска: Сергей Коваленко и Екатерина Поварова возглавили министерства в Республике Алтай

Сергей Коваленко и Екатерина Поварова возглавили министерства в Республике Алтай

1 Декабря 2019 г.
Глава региона подписал указы о назначениях
Новости Новосибирска: Тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирске подняли незаконно

Тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирске подняли незаконно

30 Ноября 2019 г.
Решение принял столичный арбитраж
Новости Новосибирска: Россия будет стремиться к расширению круга друзей стран-участниц ОДКБ - Путин

Россия будет стремиться к расширению круга друзей стран-участниц ОДКБ - Путин

28 Ноября 2019 г.
Об этом заявил сегодня в Бишкеке на саммите ОДКБ президент РФ Владимир Путин.
Новости Новосибирска: Александр Ложкин назначен главным архитектором Новосибирска

Александр Ложкин назначен главным архитектором Новосибирска

28 Ноября 2019 г.
Он сменил на этом посту Виктора Тимонова
Новости Новосибирска: Анатолий Локоть перемещает подразделения и функции новосибирской мэрии

Анатолий Локоть перемещает подразделения и функции новосибирской мэрии

21 Ноября 2019 г.
Общественными пространствами займется отдельное управление
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Сибирские ученые придумали «умный» источник питания для самолетов в сложных климатических условиях

Сибирские ученые придумали «умный» источник питания для самолетов в сложных климатических условиях

3 Декабря 2019 г.
Устройство способно работать при -50°C
Новости Новосибирска: Из Новосибирска открываются шесть новых авианаправлений

Из Новосибирска открываются шесть новых авианаправлений

3 Декабря 2019 г.
Они будут доступны в 2020 году
Новости Новосибирска: Новосибирцу вернут деньги за билет на концерт «Ленинграда» за мат со сцены

Новосибирцу вернут деньги за билет на концерт «Ленинграда» за мат со сцены

5 Декабря 2019 г.
Решение вынес районный суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19