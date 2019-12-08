Омский спорт может возглавить двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Его фамилию называют местные СМИ в качестве кандидатуры на пост директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска.

Прежний руководитель Алексей Фадин проработал на посту полтора года и покинул его по собственному желанию в конце ноября.

Алексей Тищенко - двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008), чемпион России, Европы и мира. Он закончил карьеру в 2011 году. Сейчас возглавляет Федерацию бокса Омской области.