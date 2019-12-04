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Стал известен новый состав правительства Республики Алтай

Главная Политика
Новосибирск
14:57 4 Декабря 2019
глава, министр, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Алтай завершилось формирование правительства. О кадровых решениях главы региона Олега Хорохордина сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В составе правительства появилось сразу несколько новых министров или и. о. министров. Так, исполнять обязанности министра сельского хозяйства будет Андрей Цыгулев. По данным официального сайта республики, ранее он занимал должность первого заместителя министра регионального развития. И. о. министра экономического развития и имущественных отношений стал Вячеслав Тупикин, занимавший пост первого замминистра в этом же ведомстве. Теперь их кандидатуры должны быть утверждены федеральными властями.

Кроме того, министром культуры назначена Ольга Антарадонова, министром труда, социального развития и занятости населения – Адар Сумин. Ранее, как писали Sibnovosti.ru, Сергей Коваленко стал и. о. министра здравоохранения, а Екатерина Поварова – и. о. министра природных ресурсов, экологии и туризма.

«Указом главы региона в правительстве региона создано министерство цифрового развития Республики Алтай. Новая структура будет осуществлять государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере информатизации, телекоммуникаций, связи. Кроме того, министерству будут переданы полномочия по осуществлению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществлению регионального государственного строительного и жилищного надзора, регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения», - сообщили также в правительстве региона.

Напомним, 8 сентября 2019 года Олег Хорохордин был избран главой Республики Алтай.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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