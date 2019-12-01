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Сергей Коваленко и Екатерина Поварова возглавили министерства в Республике Алтай

Главная Политика
Новосибирск
14:54 1 Декабря 2019
глава, министр, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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В правительстве Республики Алтай произошли кадровые изменения. Соответствующие указы подписал глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сергей Коваленко стал и. о. министра здравоохранения. Ранее он работал главным врачом Майминской районной больницы. В руководстве министерства Сергей Коваленко сменил Андрея Макина, который занимал эту должность всего около года. По данным информагентства «Банкфакс», его отставки, в частности, добивался коллектив БУЗ «Республиканская больница», указывая на кадровую чехарду в учреждении и нехватку специалистов.

Кроме того, обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай теперь исполняет Екатерина Поварова, ранее работавшая советником руководителя региона по туризму.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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