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Россия будет стремиться к расширению круга друзей стран-участниц ОДКБ - Путин

Главная Политика
Новосибирск
17:43 28 Ноября 2019
организация, безопасность, путин
Автор: Sibnovosti.ru
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Россия будет стремиться к расширению круга друзей стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за счет развития партнерства со всеми неравнодушными государствами и международными объединениями. Об этом заявил сегодня в Бишкеке на саммите ОДКБ президент РФ Владимир Путин.

 «После того, как эти документы будут ратифицированы всеми членами организации, можно начинать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов с ОДКБ», - сказал глава государства.

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