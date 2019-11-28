Россия будет стремиться к расширению круга друзей стран-участниц ОДКБ - Путин

Россия будет стремиться к расширению круга друзей стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за счет развития партнерства со всеми неравнодушными государствами и международными объединениями. Об этом заявил сегодня в Бишкеке на саммите ОДКБ президент РФ Владимир Путин.

«После того, как эти документы будут ратифицированы всеми членами организации, можно начинать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов с ОДКБ», - сказал глава государства.