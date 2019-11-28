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Александр Ложкин назначен главным архитектором Новосибирска

Главная Политика
Новосибирск
13:16 28 Ноября 2019
архитектура, назначение, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым главным архитектором Новосибирска стал Александр Ложкин. О кадровом назначении в мэрии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С 27 ноября Александр Ложкин назначен главным архитектором Новосибирска со статусом заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии», - сделал запись на своей странице в соцсети Facebook мэр Анатолий Локоть, пожелавший ему успехов на новом посту.

Ранее Александр Ложкин являлся председателем муниципального худсовета.

Как сообщали Sibnovosti.ru, об отставке главного архитектора Новосибирска Виктора Тимонова стало известно в начале ноября. Он проработал в этой должности более трех лет. Также в этом месяце Анатолий Локоть объявил о структурных изменениях в городской администрации. В департаменте строительства и архитектуры комитет рекламы и информации вместе с отделом формирования городской среды сформирует управление архитектурно-художественного облика города. Новую структуру возглавит как раз главный архитектор Новосибирска.

Фото: страница главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина в соцсети Facebook

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