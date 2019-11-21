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Анатолий Локоть перемещает подразделения и функции новосибирской мэрии

Главная Политика
Новосибирск
17:58 21 Ноября 2019
мэр, управление, комиссия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрию Новосибирска ждут структурные перемены, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Они призваны сделать ее работу более эффективной без дополнительных средств и увеличения штата.

О предстоящих изменениях мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил сегодня на заседании муниципальной комиссии по проведению административной реформы. По его словам, корректировка вызвана изменениями законодательства и общей ситуацией.

По данным пресс-центра мэрии, в структуре департамента культуры, спорта и молодежной политики будет создано управление общественных пространств, состоящее из отдела управления озелененными общественными пространствами и отдела лесного хозяйства. В подчинение новой структуре будет передано МКУ «Горзеленхоз». Как писали Sibnovosti.ru, этот департамент остался под руководством Анны Терешковой, которая в октябре этого года была назначена вице-мэром.

Зато из состава этого департамента выведут комитет по международному сотрудничеству. Он будет находиться непосредственно в ведении главы города.

Изменения ждут и департамент строительства и архитектуры. В его состав войдут управление по жилищным вопросам и комитет по рекламе и информации (сейчас он – подразделение департамента промышленности, инноваций и предпринимательства). При этом комитет рекламы и информации вместе с отделом формирования городской среды сформирует управление архитектурно-художественного облика города. Новую структуру возглавит главный архитектор Новосибирска. Напомним, что главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов в ноябре покинул пост по собственному желанию.

«Все предложения комиссии по проведению административной реформы по поручению мэра Анатолия Локтя должны быть представлены в совет депутатов города Новосибирска для рассмотрения на сессии», - отметили в пресс-центре.

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