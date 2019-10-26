Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Омске обсудил экологию региона. В рабочей встрече приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

По словам главы региона, экологическая ситуация в городе на самом деле очень напряженная, особенно это касается качества воздуха.

«К сожалению, более 80 % предприятий, которые выбрасывают химические вещества в атмосферу, являются предприятиями уровня не областного, а именно федерального надзора. Приглашали мы и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, проводили совместные совещания с ними. К сожалению, все наши обращения не были рассмотрены в установленные сроки. Сложность в том, что региональная власть и губернатор не могут влиять на работу федеральных надзорных органов», – заявил Бурков.

В свою очередь Сергей Меняйло рассказал Патрушеву о том, что экологическая обстановка сложная не только в Омской области, эти проблемы требуют своего решения и в других сибирских территориях.

«Мы должны наладить взаимодействие между федеральными и региональными структурами. Но также важно, чтобы была ответственность со стороны хозяйствующих субъектов. Мы на эту тему тоже обратим внимание», – резюмировал Патрушев.

фото: omskportal.ru