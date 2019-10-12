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В Омске сыграют хоккейные сборные России и Казахстана

Главная Политика
Новосибирск
10:44 12 Октября 2019
форум, путин, сборная, хоккей, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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6 и 7 ноября в Омске продет XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. Предполагается, что его посетят президент России Владимир Путин и президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев.

Накануне стала известна программа форума. Так, в омском Конгресс-холле пройдут мероприятия деловой программы: заседание делового совета, круглые столы, форум молодежных лидеров двух стран.

«Подготовка к Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана ведется на высоком мировом уровне. Уверен, что участники форума смогут по достоинству оценить не только технически совершенное оснащение площадки и насыщенную программу, но и гостеприимство Омска как города-хозяина. Круг тем, которые будут затронуты на форуме, отражает актуальную повестку развития взаимодействия между нашими странами», – заявил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Организатор Форума - Росконгресс - запланировал и культурную программу: хоккейный матч между сборными России и Казахстана, а также торжественный ужин от губернатора Омской области Александра Буркова.

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