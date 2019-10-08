Анна Терешкова стала вице-мэром Новосибирска

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова получила повышение, став вице-мэром. При этом она сохранила за собой руководство департаментом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о назначении распространил пресс-центр мэрии. В новой должности Анна Терешкова работает с 7 октября. Департамент она возглавила в мае 2014 года, вскоре после победы Анатолия Локтя на выборах главы города. До этого Анна Терешкова возглавляла Сибирский филиал ФГБУК «Государственный центр современного искусства».

Теперь у мэра Локтя семь заместителей. Из них два первых – Борис Буреев и Геннадий Захаров.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook