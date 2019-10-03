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Новосибирские депутаты подключили себя к областной Стратегии

Главная Политика
Новосибирск
17:35 3 Октября 2019
стратегия, законодательное собрание, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты законодательного собрания Новосибирской области намерены принять участие в корректировке и реализации плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития региона. Областной парламент обратился к губернатору с предложением создать для этого рабочую группу, в которую включить народных избранников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня сессия заксобрания утвердила план мероприятия по реализации Стратегии, рассчитанной до 2030 года. Его подготовило минэкономразвития региона. Как писали Sibnovosti.ru, областное правительство утвердило Стратегию в окончательном варианте в марте этого года.

Авторы Стратегии считают возможными три сценария развития: консервативный («Поступательный рост»), целевой («Ориентация на внешние рынки») и, наконец, инновационный («Сибирский центр роста»). Согласно инновационному сценарию, экономика региона к 2030 году должна вырасти вдвое по сравнению с результатом 2018 года. Увеличение производительности труда ожидается в 1,9 раза, рост реальных денежных доходов населения прогнозируется в 2,3 раза и т. д.

В ходе обсуждения плана реализации Стратегии в комитетах заксобрания к документу предъявили немало претензий.  

«Не все мероприятия проекта плана носят конкретный характер, отсутствуют ключевые события, что не позволяет обеспечить достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Новосибирской области при выбранном сценарии развития на каждом этапе реализации Стратегии», - говорится, например, в протоколе заседания комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, состоявшегося 30 сентября.

«Проектом не определен вариант сценария развития для первого этапа (запланирован на 2019-2024 годы – Sibnovosti.ru), прежде всего на период бюджетного планирования. Таким образом, приведенный перечень целей, задач и мероприятий не увязан с конкретным вариантом сценария развития», - указывается, помимо прочего, в аналитической справке, подготовленной департаментом по социально-экономическим вопросам.

В связи с этим, одобрив план, сессия рекомендовала правительству области сформировать постоянно действующую рабочую группу с участием депутатов «по вопросам разработки, корректировки и реализации плана мероприятий по реализации Стратегии».

Возражений со стороны правительства не последовало. По словам и. о. министра экономического развития области Льва Решетникова, на которого ссылается сайт правительства, в состав рабочей группы войдут представители исполнительной и законодательной власти.

Фото: материалы минэкономразвития Новосибирской области

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