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Владимир Тюлентин остался на посту спикера парламента Республики Алтай

Главная Политика
Новосибирск
13:50 1 Октября 2019
председатель, выборы, парламент
Автор: Sibnovosti.ru
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Владимир Тюлентин избран спикером госсобрания – эл курултая Республики Алтай. Первая сессия регионального парламента нового созыва проходит сегодня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Кандидатуру Владимира Тюлентина выдвинула региональная конференция «Единой России» 25 сентября. На сессии госсобрания за нее было подано 24 голоса. Его единственный соперник Сергей Кухтуеков, который избирался от КПРФ, получил восемь голосов.

Выборы в госсобрание состоялись 8 сентября 2019 года. По данным его пресс-службы, в ходе голосования был избран 41 депутат (30 в одномандатных избирательных округах, 11 – по партийным спискам). 25 депутатов являются единороссами, семь были выдвинуты КПРФ. По одному депутату было избрано от ЛДПР, «Справедливой России», «Родины» и Партии дела. Шесть депутатов являются независимыми.

Владимир Тюлентин руководил и предыдущим составом госсобрания с 2016 года.

Фото: сайт госсобрания – эл курултая Республики Алтай

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