Назначен глава администрации Ленинского района Новосибирска

Новым главой администрации Ленинского района Новосибирска стал Александр Гриб. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя крупнейшего района города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пост главы администрации Ленинского района стал вакантным в середине лета этого года. Тогда руководитель района Олег Клемешов был назначен и. о. вице-мэра вместо ушедшего в отставку Данияра Сафиуллина. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, Александр Гриб с 2015 года работал первым заместителем главы администрации Ленинского района.

Напомним, в начале этого года сменился глава администрации и в другом районе левобережной части Новосибирска – Кировском. На этот пост был назначен Андрей Выходцев.

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