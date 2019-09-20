20 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Назначен глава администрации Ленинского района Новосибирска

Главная Политика
Новосибирск
16:57 20 Сентября 2019
глава, район, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новым главой администрации Ленинского района Новосибирска стал Александр Гриб. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя крупнейшего района города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пост главы администрации Ленинского района стал вакантным в середине лета этого года. Тогда руководитель района Олег Клемешов был назначен и. о. вице-мэра вместо ушедшего в отставку Данияра Сафиуллина. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, Александр Гриб с 2015 года работал первым заместителем главы администрации Ленинского района.

Напомним, в начале этого года сменился глава администрации и в другом районе левобережной части Новосибирска – Кировском. На этот пост был назначен Андрей Выходцев.

Фото: pixabay.com

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Олег Хорохородин избран главой Республики Алтай

Олег Хорохородин избран главой Республики Алтай

9 Сентября 2019 г.
Врио руководителя региона набрал 58,8% голосов
Новости Новосибирска: Мэр Новосибирска переизбран при рекордно низкой явке

Мэр Новосибирска переизбран при рекордно низкой явке

9 Сентября 2019 г.
Анатолий Локоть набрал 50,25% голосов
Новости Новосибирска: На ВЭФ-2019 прошел российско-индийский саммит

На ВЭФ-2019 прошел российско-индийский саммит

4 Сентября 2019 г.
Владимир Путин и Нарендра Моди побывали на судостроительном комплексе «Звезда»
Новости Новосибирска: Министр культуры Новосибирской области ушел в отставку

Министр культуры Новосибирской области ушел в отставку

4 Сентября 2019 г.
Игорь Решетников работал на этом посту с января 2016 года
Новости Новосибирска: Аппарат полпреда в ДФО перевели во Владивосток

Аппарат полпреда в ДФО перевели во Владивосток

29 Августа 2019 г.
Президент РФ подписал указ о его размещении на острове Русском
Новости Новосибирска: Дмитрий Медведев предложил ускорить интеграцию

Дмитрий Медведев предложил ускорить интеграцию

9 Августа 2019 г.
В Киргизии прошло заседание Евразийского межправительственного совета
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: На севере Китая формируется зона свободной торговли

На севере Китая формируется зона свободной торговли

18 Сентября 2019 г.
В Харбине началось строительство индустриального парка
Новости Новосибирска: Маслоэкстракционный завод появится в Новосибирской области

Маслоэкстракционный завод появится в Новосибирской области

20 Сентября 2019 г.
Инвестором выступит ООО «Трансхимэкспорт»
Новости Новосибирска: Выставка на будущее

Выставка на будущее

18 Сентября 2019 г.
В новосибирском Экспоцентре начал работу форум «Технопром-2019»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356