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Олег Хорохородин избран главой Республики Алтай

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Новосибирск
11:32 9 Сентября 2019
выборы, глава, голос
Автор: Sibnovosti.ru
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Второй тур на выборах главы Республики Алтай не понадобится. Врио руководителя региона Олег Хорохордин набрал 58,8% голосов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, Олег Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай в марте этого года. Он сменил на посту Александра Бердникова, досрочно подавшего в отставку. На выборах кандидатуру Олега Хорохордина выдвинула «Единая Россия».

Всего в выборах главы принимало участие три кандидата. На втором с результатом 31,64% оказался представитель КПРФ, депутат республиканского госсобрания – эл курултая Виктор Ромашкин.  

Одновременно в Республике Алтай прошли выборы и госсобрания. При голосовании по партийным спискам первой, по предварительным данным, оказалась «Единая Россия» с результатом 34,2%. Пятипроцентный барьер также перешагнули КПРФ (29,5%), ЛДПР (12%), «Родина» (5,4%) и «Справедливая Россия» (5,3%). Впрочем, в госсобрании только 11 мест распределяются при голосовании по партспискам. Остальные 30 депутатов определяются в одномандатных округах. По данным сайта «Новости Горного Алтая», в таких округах побеждают 19 кандидатов от «Единой России», четыре - от КПРФ, по одному – от «Патриотов России» и «Справедливой России». Кроме того, в числе победителей могут оказаться пять самовыдвиженцев.

Как отмечает служба информации «Радио Сибирь», явка оказалась достаточно низкой для этого региона – около 40%. Сбор кедровых шишек снизил явку на выборах главы Республики Алтай. Это объясняется, в частности, самым хорошим урожаем кедровых орехов за последние пять лет. На их сбор отправляются целыми деревнями. Стоимость одного мешка составляет около 2 тыс. руб.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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