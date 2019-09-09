Мэр Новосибирска переизбран при рекордно низкой явке

Коммунист Анатолий Локоть остается мэром Новосибирска на второй срок. Таковы итоги выборов главы города, состоявшихся 8 сентября, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным ГАС «Выборы», действующий градоначальник набрал 50,25% голосов. На втором месте оказался молодой предприниматель-самовыдвиженец Сергей Бойко с результатом 18,56%. Тройку «призеров» замкнул кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (9,35%).

Стоит отметить, что выборы мэра Новосибирска прошли при рекордно низкой явке. На избирательные участки пришло менее 20% горожан, занесенных в избирательные списки. Для сравнения, на предыдущих выборах в 2014 году явка достигла 32,6%. Тогда Анатолий Локоть набрал 164,5 тыс. голосов или 43,8% от общего числа.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook