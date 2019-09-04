На ВЭФ-2019 прошел российско-индийский саммит

Россия и Индия согласовали солидный пакет двусторонних документов. Об этом заявил президент РФ после состоявшихся сегодня переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы, как и договорились, примем сегодня комплексное совместное заявление в честь доверия и партнерства к новым вершинам сотрудничества, в котором выражается настрой на дальнейшее углубление наших связей, включая внешнеполитическую координацию», - цитирует главу России «РИА Новости».

По словам Владимира Путина, с Индией достигнуты соглашения в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.

Владимир Путин и Нарендра Моди принимают участие в открывшемся сегодня во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По данным сайта российского президента, главы двух государств встретились на причале острова Русский. Затем поднялись на катер «Ураган» и отправились на верфь судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой камень. На заводе они ознакомились с ходом модернизации предприятия и строительством сухого дока, позволяющего проводить ремонт кораблей любой размерности, осмотрели макеты судов, винто-рулевую колонку на специальной платформе.

Фото: сайт президента России