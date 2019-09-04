4 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

На ВЭФ-2019 прошел российско-индийский саммит

Главная Политика
Новосибирск
15:29 4 Сентября 2019
путин, индия, экономический форум
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Россия и Индия согласовали солидный пакет двусторонних документов. Об этом заявил президент РФ после состоявшихся сегодня переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы, как и договорились, примем сегодня комплексное совместное заявление в честь доверия и партнерства к новым вершинам сотрудничества, в котором выражается настрой на дальнейшее углубление наших связей, включая внешнеполитическую координацию», - цитирует главу России «РИА Новости».

По словам Владимира Путина, с Индией достигнуты соглашения в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.

Владимир Путин и Нарендра Моди принимают участие в открывшемся сегодня во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По данным сайта российского президента, главы двух государств встретились на причале острова Русский. Затем поднялись на катер «Ураган» и отправились на верфь судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой камень. На заводе они ознакомились с ходом модернизации предприятия и строительством сухого дока, позволяющего проводить ремонт кораблей любой размерности, осмотрели макеты судов, винто-рулевую колонку на специальной платформе.

Фото: сайт президента России

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Министр культуры Новосибирской области ушел в отставку

Министр культуры Новосибирской области ушел в отставку

4 Сентября 2019 г.
Игорь Решетников работал на этом посту с января 2016 года
Новости Новосибирска: Аппарат полпреда в ДФО перевели во Владивосток

Аппарат полпреда в ДФО перевели во Владивосток

29 Августа 2019 г.
Президент РФ подписал указ о его размещении на острове Русском
Новости Новосибирска: Дмитрий Медведев предложил ускорить интеграцию

Дмитрий Медведев предложил ускорить интеграцию

9 Августа 2019 г.
В Киргизии прошло заседание Евразийского межправительственного совета
Новости Новосибирска: Путин и Трамп обсудили ситуацию с лесными пожарами в Сибири

Путин и Трамп обсудили ситуацию с лесными пожарами в Сибири

1 Августа 2019 г.
Американский лидер предложил своему российскому коллеге помощь в борьбе с лесными пожарами.
Новости Новосибирска: Число претендентов на пост главы Республики Алтай сократилось до трех

Число претендентов на пост главы Республики Алтай сократилось до трех

31 Июля 2019 г.
Завершилась регистрация кандидатов на выборы 8 сентября
Новости Новосибирска: Пять кандидатов могут принять участие в выборах главы Республики Алтай

Пять кандидатов могут принять участие в выборах главы Республики Алтай

25 Июля 2019 г.
Избирком завершил прием собранных претендентами подписей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Задержан бывший руководитель новосибирского Биотехнопарка

Задержан бывший руководитель новосибирского Биотехнопарка

30 Августа 2019 г.
Владимир Кожевников стал фигурантом дела о взятке
Новости Новосибирска: Башня сбрасывания может появиться в новосибирском Академгородке

Башня сбрасывания может появиться в новосибирском Академгородке

3 Сентября 2019 г.
Она необходима для изучения процессов в состоянии невесомости
Новости Новосибирска: Задержанные по делу об обрушении стены в Новосибирске отпущены под залог

Задержанные по делу об обрушении стены в Новосибирске отпущены под залог

30 Августа 2019 г.
Меру пресечения избрал Центральный райсуд Новосибирска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356