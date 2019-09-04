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Министр культуры Новосибирской области ушел в отставку

Главная Политика
Новосибирск
13:00 4 Сентября 2019
отставка, министр, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Игорь Решетников ушел с поста министра культуры Новосибирской области. Он возглавлял министерство около трех с половиной лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Министр ушел в отставку по собственному желанию. Последним его рабочим днем было 3 сентября, сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов. По его данным, исполнение обязанностей министра культуры возложено на замглавы ведомства Юрия Зимнякова.

Игорь Решетников был назначен заместителем министра культуры Новосибирской области в 2010 году, министром – в 2016-м.

«В 2013 году Игорю Николаевичу предстояло уже возглавить штаб проекта «Дельфийский Новосибирск». Эта не только почетная, но и очень трудная миссия была им выполнена таким образом, что и проведение этого масштабного проекта в Новосибирске было организовано на высочайшем уровне, и подготовка нашей команды не оставляла сомнений – область снова завоевала первое место», - говорится, в частности, на сайте министерства.

Напомним, в июне этого года ушла в отставку министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

Фото: сайт министерства культуры Новосибирской области

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