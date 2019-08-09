Дмитрий Медведев предложил ускорить интеграцию

Ускорение процессов интеграции в рамках Евразийского экономического союза является одной из его приоритетных задач. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание прошло сегодня в киргизском городе Чолпон-Ате, расположенном на берегу озера Иссык-Куль.

«В ходе работы Евразийского межправсовета за последние два с половиной года, напомню, ликвидировано 37 из 55 экономических и административных барьеров, пять из них – в течение этого года. В общем, это неплохой результат, но все равно все недовольны, все говорят, что нужно быстрее это делать. Я с этим тоже согласен», - сказал, выступая на нем, Дмитрий Медведев.

По словам главы российского правительства, общий финансовый рынок в рамках Евразийского экономического союза должен быть создан к 2025 году. Кроме того, он отметил, что подготовлено к подписанию соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории.

Следующее заседание межправительственного совета пройдет 25 октября в Москве.

Фото: сайт правительства РФ