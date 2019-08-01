Путин и Трамп обсудили ситуацию с лесными пожарами в Сибири

Минувшей ночью по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которых стороны обсудили, в частности, ситуацию с лесными пожарами в Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что американский лидер предложил своему российскому коллеге помощь в борьбе с лесными пожарами. Владимир Путин выразил ему благодарность за внимание к этому вопросу и ответил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа.

Путин также проинформировал своего американского коллегу о том, что ведутся действия по ликвидации возгорания, а также заявил, что такой ход со стороны Трампа может быть залогом восстановления полноформатных отношений между США и Россией.

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