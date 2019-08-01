1 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Путин и Трамп обсудили ситуацию с лесными пожарами в Сибири

Главная Политика
Новосибирск
11:29 1 Августа 2019
лесные пожары, сша, россия, президент, сибирь
версия для печати Ico_print

Минувшей ночью по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которых стороны обсудили, в частности, ситуацию с лесными пожарами в Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.  

Сообщается, что американский лидер предложил  своему российскому коллеге помощь в борьбе с лесными пожарами. Владимир Путин выразил ему благодарность за внимание к этому вопросу и ответил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа.

Путин также проинформировал своего американского коллегу о том, что ведутся действия по ликвидации возгорания, а также заявил, что такой ход со стороны Трампа может быть залогом восстановления полноформатных отношений между США и Россией.

Фото twitter.com

Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Число претендентов на пост главы Республики Алтай сократилось до трех

Число претендентов на пост главы Республики Алтай сократилось до трех

31 Июля 2019 г.
Завершилась регистрация кандидатов на выборы 8 сентября
Новости Новосибирска: Пять кандидатов могут принять участие в выборах главы Республики Алтай

Пять кандидатов могут принять участие в выборах главы Республики Алтай

25 Июля 2019 г.
Избирком завершил прием собранных претендентами подписей
Новости Новосибирска: Врио главы республики пообещал алтайцам соблюдать кадровый паритет

Врио главы республики пообещал алтайцам соблюдать кадровый паритет

22 Июля 2019 г.
Олег Хорохордин встретился с представителями алтайских родов
Новости Новосибирска: В Новосибирске набралось 20 претендентов на пост мэра

В Новосибирске набралось 20 претендентов на пост мэра

18 Июля 2019 г.
Среди подавших заявления – политики, бизнесмены, общественные деятели
Новости Новосибирска: Мэр Новосибирска нашел замену уволившемуся заместителю

Мэр Новосибирска нашел замену уволившемуся заместителю

15 Июля 2019 г.
Олег Клемешов назначен вице-мэром Новосибирска
Новости Новосибирска: Завершился прием документов от желающих стать главой Республики Алтай

Завершился прием документов от желающих стать главой Республики Алтай

26 Июня 2019 г.
Их подали пять претендентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Рослесхоз: в Красноярском крае нет кризисной ситуации с лесными пожарами

Рослесхоз: в Красноярском крае нет кризисной ситуации с лесными пожарами

29 Июля 2019 г.
Площадь возгораний в два раза меньше, чем в прошлом году
Новости Новосибирска: Создано новосибирское министерство цифрового развития и связи

Создано новосибирское министерство цифрового развития и связи

30 Июля 2019 г.
Раньше развитием отрасли занимался профильный департамент
Новости Новосибирска: Авиашоу под Новосибирском посетили десятки тысяч зрителей

Авиашоу под Новосибирском посетили десятки тысяч зрителей

29 Июля 2019 г.
Зрители смогли увидеть выступления пилотажных групп «Русь», «Соколы России», «Барсы»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356