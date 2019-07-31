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Число претендентов на пост главы Республики Алтай сократилось до трех

Главная Политика
Новосибирск
12:39 31 Июля 2019
глава, выборы, кандидаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Только три претендента получили статус зарегистрированных кандидатов на пост главы Республики Алтай. Об итогах процедуры регистрации сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В качестве кандидатов зарегистрированы врио главы региона Олег Хорохордин (выдвинут «Единой Россией»), депутат госсобрания – эл курултая республики Виктор Ромашкин (КПРФ) и директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта Дмитрий Софронов (ЛДПР).

Как писали Sibnovosti.ru, ранее шансы получить удостоверение кандидата имели также бизнес-омбудсмен республики Леонид Ефимов («Справедливая Россия») и директор Майминского сельскохозяйственного техникума Александр Чеконов («Зеленые»). Но им не хватило собранных подписей депутатов и избранных глав муниципалитетов. Причем, по данным «Коммерсанта-Сибирь», господину Ефимову не хватило всего одной подписи.

8 сентября в Республике Алтай также пройдут выборы депутатов регионального парламента. На сайте избиркома в качестве зарегистрированных указаны списки кандидатов девяти партий: КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России», Коммунистической партия социальной справедливости, «Единой России», «Родины», «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и «Справедливой России».

Фото: сайт избирательной комиссии Республики Алтай

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