Пять кандидатов могут принять участие в выборах главы Республики Алтай

В Республике Алтай избирательная комиссия региона завершила прием документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата на пост главы субъекта федерации. В числе претендентов – пять человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Четверо претендентов представляют парламентские партии. Это депутат госсобрания – эл курултая республики Виктор Ромашкин (КПРФ), директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта Дмитрий Софронов (ЛДПР), врио главы региона Олег Хорохордин («Единая Россия»), бизнес-омбудсмен республики Леонид Ефимов («Справедливая Россия»). Кроме того, «Зеленые» выдвинули директора Майминского сельскохозяйственного техникума Александра Чеконова.

Кандидаты обязаны подать в избирком не менее 81 подписи депутатов представительных органов и избранных глав муниципальных образований. Зарегистрированных кандидатов пока нет.

Напомним, Олег Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай в марте этого года. Это произошло после досрочной отставки Александра Бердникова. Выборы руководителя республики состоятся 8 сентября 2019 года. Предыдущие выборы прошли в сентябре 2014 года. В них из числа нынешних претендентов участвовал только Виктор Ромашкин, получивший тогда 7,7% голосов.

Фото: официальный сайт Республики Алтай