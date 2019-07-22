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Врио главы республики пообещал алтайцам соблюдать кадровый паритет

Главная Политика
Новосибирск
18:02 22 Июля 2019
встреча, глава, роды
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин намерен учитывать национальный аспект в своей кадровой политике, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это следует из его ответов на вопросы, прозвучавшие от представителей алтайских родов.

Встреча руководителя региона с зайсанами (старейшинами) и представителями алтайских родов состоялась в конце минувшей недели. Ее участники обсудили политические, экономические и социальные проблемы.

По данным пресс-службы правительства региона, вопрос о «кадровой политике, в которой необходимо учитывать соблюдение паритета», задал представитель рода оочи Семен Делдошпоев.

«Мне кажется, паритет соблюдается и нарушаться он не будет – я точно не планирую», - приводится в пресс-релизе ответ Олега Хорохордина.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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