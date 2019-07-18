В Новосибирске набралось 20 претендентов на пост мэра

Новосибирский горизбирком завершил прием документов от желающих участвовать в выборах мэра. Всего набралось 20 претендентов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Срок приема документов истек вчера вечером. По данным горизбиркома, 17 человек были выдвинуты от партий. В том числе, от трех парламентских: от КПРФ баллотируется действующий мэр Анатолий Локоть, от ЛДПР - депутат горсовета Евгений Лебедев, от «Справедливой России» - индивидуальный предприниматель, историк и бывший вице-губернатор Виктор Козодой.

Кроме того, «Российский общенародный союз» выдвинул депутата горсовета Наталью Пинус, «Родина» - бывшего вице-мэра Данияра Сафиуллина, «Зеленые» - депутата областного заксобрания Дарью Украинцеву, Партия возрождения России – гендиректора ООО «Адвокат-плюс» Александра Гультяева, Партия социальных реформ - главу КФХ Алексея Южанина, «Великое Отечество» - заместителя директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» Александра Трушакина, «Гражданская платформа» - телеведущую РБК Юлию Сапину, Родная партия – предпринимателя Андрея Токарева, Аграрная партия России – предпринимателя Алексея Крестьянова, Партия возрождения села – гендиректора ООО «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрина, Партия роста - предпринимателя Сергея Проничева, Партия дела – старшего администратора Музея Новосибирска Олега Викторовича, «Яблоко» - заместителя руководителя регионального отделения партии Дмитрия Холявченко, «Коммунисты России» - первого секретаря своего новосибирского отделения Сергея Лоскутова.

Сами выдвинули свои кандидатуры директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко, управляющий ИП Везнер С. И. Андрей Везнер и пенсионер Анатолий Бабаев. В отличие от партийных кандидатов им необходимо было собирать подписи в свою поддержку.

В качестве уже зарегистрированных кандидатов на сайте горизбиркома отмечены Евгений Лебедев, Анатолий Локоть, Наталья Пинус и Дарья Украинцева. Проверка документов остальных претендентов продолжается.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября. Предусмотрен только один тур.