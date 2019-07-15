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Мэр Новосибирска нашел замену уволившемуся заместителю

Главная Политика
Новосибирск
14:01 15 Июля 2019
назначение, район, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Олег Клемешов назначен вице-мэром Новосибирска. Ранее он возглавлял Ленинский район города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На новом посту Олег Клемешов работает с сегодняшнего дня. По данным пресс-центра мэрии, ранее он долгое время трудился на городских предприятиях электротранспорта. В структуры муниципальной власти господин Клемешов перешел в 2012 году, когда был назначен первым заместителем главы администрации Ленинского района. Спустя два года он стал руководить районом.

На официальном сайте Новосибирска указывается, что в ведении вице-мэра Клемешова находятся департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса и департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. Ранее эти направления курировал Данияр Сафиуллин, который недавно ушел в отставку. После отставки партия «Родина» выдвинула его кандидатом в мэры. Выборы градоначальника назначены на 8 сентября.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на своей странице в Facebook, что исполнять обязанности главы администрации Ленинского района будет Александр Гриб.

Фото: официальный сайт Новосибирска

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