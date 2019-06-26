Завершился прием документов от желающих стать главой Республики Алтай

Вчера в Республике Алтай истек срок подачи документов для желающих участвовать в выборах главы региона. Об итогах этого этапа избирательной кампании сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным республиканского избиркома, последним подал заявление Леонид Ефимов. Он был выдвинут региональным отделением «Справедливой России». Господин Ефимов стал пятым претендентом. Ранее документы в избирком представили врио главы республики Олег Хорохордин («Единая Россия»), Дмитрий Софронов (ЛДПР), Виктор Ромашкин (КПРФ) и Михаил Соловьев («Народно-патриотическая партия России – власть народу»).

Напомним, Олег Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай в марте этого года. Это произошло после досрочной отставки Александра Бердникова (ныне советник гендиректора «Росгеологии»).

Выборы руководителя республики состоятся 8 сентября 2019 года.

Фото: официальный сайт Республики Алтай