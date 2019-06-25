Новосибирский вице-мэр может уйти в отставку

Вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин уходит в отставку. О возможных кадровых переменах в руководстве города сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Данияр Эльгизарович написал заявление, но оно пока мэром не подписано», - сказал источник в городской администрации информагентству «Интерфакс-Сибирь».

В мэрии Данияр Сафиуллин начал работать в 2011 году. Тогда городом руководил Владимир Городецкий. Первый пост господина Сафиуллина в администрации муниципалитета – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. При мэре Анатолии Локте он продолжил работу. Последние четыре года – в качестве вице-мэра. В его ведении, в частности, находятся энергетика, ЖКХ, транспорт и дорожно-благоустроительный комплекс.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте свой пост покинул пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский. Он был назначен заместителем главы администрации Первомайского района.

В сентябре 2019 года пройдут очередные прямые выборы главы Новосибирска.

Фото: официальный сайт Новосибирска