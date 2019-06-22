22 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Владимир Путин: РФ будет развивать инфраструктуру на Дальнем Востоке

Главная Политика
Новосибирск
19:01 22 Июня 2019
россия, япония, остров, флаг, путин
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ продолжат развивать инфраструктуру на Дальнем Востоке и не намерены спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах. Об этом он заявил в интервью программе телеканала «Россия 1» (ВГТРК) «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».

«Таких планов у нас нет»,- сказал глава государства, отвечая на вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах.

«У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы, - указал президент. - Эти программы будут реализовываться - и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру».

Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Владимир Путин отправил Александра Усса в Солнечный после звонка красноярки на прямую линию

Владимир Путин отправил Александра Усса в Солнечный после звонка красноярки на прямую линию

20 Июня 2019 г.
Женщина пожаловалась на отсутствие парков, школ и детских садов
Новости Новосибирска: По итогам заседания СГГ ШОС подписана Бишкекская декларация

По итогам заседания СГГ ШОС подписана Бишкекская декларация

14 Июня 2019 г.
По итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (СГГ ШОС) подписана Бишкекская декларация.
Новости Новосибирска: Владимир Путин предложил провести форум глав регионов ШОС в начале 2020 года

Владимир Путин предложил провести форум глав регионов ШОС в начале 2020 года

14 Июня 2019 г.
Президент РФ Владимир Путин предложил провести форум глав регионов ШОС в начале следующего года.
Новости Новосибирска: Вопросы создания Банка ШОС и расширения организации – в повестке саммита глав ШОС в Бишкеке

Вопросы создания Банка ШОС и расширения организации – в повестке саммита глав ШОС в Бишкеке

13 Июня 2019 г.
В Бишкеке 13-14 июня пройдет заседание Совета глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Новости Новосибирска: В новосибирском минэкономразвития сменилось руководство

В новосибирском минэкономразвития сменилось руководство

10 Июня 2019 г.
Ольга Молчанова подала в отставку
Новости Новосибирска: В Москве обсудили подготовку к XVI Межрегиональному форуму сотрудничества России и Казахстана

В Москве обсудили подготовку к XVI Межрегиональному форуму сотрудничества России и Казахстана

31 Мая 2019 г.
Участники встречи подробно обсудили организационные вопросы
Новости компаний
19/06
Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию
13/06
Руководители «Сибирского цемента» приняли участие в сессии ПМЭФ, посвященной строительству сети качественных дорог
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Проект нового новосибирского промпарка отправили на доработку

Проект нового новосибирского промпарка отправили на доработку

20 Июня 2019 г.
СибНПТП собирается создать его для переработчиков сельхозпродукции
Новости Новосибирска: Выход «Новосибирска» в РПЛ ожидается к 2030 году

Выход «Новосибирска» в РПЛ ожидается к 2030 году

17 Июня 2019 г.
Для начала придется выиграть турнир в зоне «Восток»
Новости Новосибирска: Автопробег Пекин – Париж перевел дух в Новосибирске

Автопробег Пекин – Париж перевел дух в Новосибирске

17 Июня 2019 г.
В ралли участвуют около 120 экипажей более чем из двадцати стран
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356