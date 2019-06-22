Владимир Путин: РФ будет развивать инфраструктуру на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ продолжат развивать инфраструктуру на Дальнем Востоке и не намерены спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах. Об этом он заявил в интервью программе телеканала «Россия 1» (ВГТРК) «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».

«Таких планов у нас нет»,- сказал глава государства, отвечая на вопрос, не придется ли спускать российский флаг, поднятый на Южных Курилах.

«У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы, - указал президент. - Эти программы будут реализовываться - и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру».