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Владимир Путин отправил Александра Усса в Солнечный после звонка красноярки на прямую линию

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Новосибирск
18:24 20 Июня 2019
в красноярском крае, губернатор, президент, путин
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярка дозвонилась на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Жительница микрорайона Солнечный пожаловалась на отсутствие парков, школ и детских садов. Она сообщила президенту, что в микрорайоне проживает 70 тысяч человек, а социальной инфраструктуры катастрофически не хватает: «наши школы переполнены в три раза».

«Мы узнали, что последняя муниципальная земля в третьем микрорайоне, которая была запланирована под парк, администрацией города отдана под строительство жилых домов. У нас нет ни единого парка, сквера, ни одной зеленой зоны. Нашим детям негде гулять. Помогите нам с нашей проблемой», - обратилась красноярка.

Президент Владимир Путин в прямом эфире призвал к ответу губернатора Красноярского края Александра Усса. Глава региона назвал плотную застройку Солнечного «типичным наследием 90-х годов».

«Микрорайон Солнечный действительно не идеальный. Он находится на окраине и приоритетной зоной внимания никогда не был, скажу откровенно. В то же время отмечу, что в этом году там были сданы школа и детский сад, на открытии которых я лично был. Что касается земли, которая отдана муниципалитетом под коммерческое жилье, - для меня это новость. Думаю, мы подкорректируем это решение», - заявил Усс.

Он напомнил, что Солнечный хоть и находится на окраине города, при этом является местом реализации приоритетного проекта «Жилье».

«Съездите, поговорите с людьми еще раз, побывайте. Посмотрите, что можно с инфраструктурой сделать, о чем женщина просит. И отдельно доложите мне », - резюмировал Путин.

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