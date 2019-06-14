По итогам заседания СГГ ШОС подписана Бишкекская декларация

По итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (СГГ ШОС) подписана Бишкекская декларация.

Так, главами государств-членов ШОС подписаны следующие документы:

- Решение об утверждении Рабочего плана (2019-2020 гг.) по реализации пунктов Программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы;

- Решение об утверждении Регламента Форума глав регионов государств-членов ШОС;

- Решение об утверждении Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;

- Решение об утверждении Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС;

- Решение об утверждении Доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности Организации за прошедший год;

- Решение об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2018 году;

- Решение об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на период 2019-2021 годы;

- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;

- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана»;

- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН;

- Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Секретариатом Европейской экономической комиссии ООН;

- Решение о подписании Дорожной карты дальнейших действий Контактной группы «ШОС-Афганистан»;

- Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (принимается без подписания).

Также, в рамках заседания СГГ ШОС руководителями государственных органов стран-членов ШОС подписаны следующие документы:

- Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;

- Соглашение между уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;

- План основных мер по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 гг.;

- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;

- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана»;

- Дорожная карта дальнейших действий Контактной группы «ШОС-Афганистан».

Следующим председателем в ШОС после Киргизии будет Россия, которая намерена провести саммит глав государств организации в Челябинске 22 - 23 июля 2020 года.

В состав ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.