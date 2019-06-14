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Владимир Путин предложил провести форум глав регионов ШОС в начале 2020 года

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Новосибирск
14:59 14 Июня 2019
путин, саммит, предложение
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Президент РФ Владимир Путин предложил провести форум глав регионов ШОС в начале следующего года.

«Инициатива его учреждения принадлежит России. И мы предлагаем провести первое заседание форума в начале следующего года», - заявил Путин на заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке.

Следующим председателем в ШОС после Киргизии будет Россия, которая намерена провести саммит глав государств организации в Челябинске 22 - 23 июля 2020 года.

В состав ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. 

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