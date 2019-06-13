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Вопросы создания Банка ШОС и расширения организации – в повестке саммита глав ШОС в Бишкеке

Главная Политика
Новосибирск
00:43 13 Июня 2019
саммит, организация
Автор: Sibnovosti.ru
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В Бишкеке 13-14 июня пройдет заседание Совета глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в повестку дня которого, в частности, включены вопросы создания Банка ШОС, безопасности и расширения организации.

В дни проведения заседания также состоится государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан, а также официальные визиты премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Монголии Халтмаагийн Баттулги.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что по итогам саммита будет подписана итоговая декларация, в которой будет отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации.

«Что касается итогов, то основные итоги будут зафиксированы в Бишкекской декларации. Там планируется отразить общий подход к вопросам дальнейшего расширения ШОС. Будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам», - сказал он.

В частности, по его словам, планируется подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области СМИ, концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, дорожную карту дальнейших действий контактной группы ШОС - Афганистан, меморандум о взаимопонимании со Всемирной туристской организацией, а также меморандумы о взаимопонимании с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, сообщает ТАСС.

Следующим председателем в ШОС после КР будет Россия, которая намерена провести саммит глав государств организации в Челябинске 22 - 23 июля 2020 года.

В состав ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Фото twitter.com

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