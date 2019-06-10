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В новосибирском минэкономразвития сменилось руководство

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Новосибирск
11:20 10 Июня 2019
министр, минэкономразвития, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова покинула свой пост. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, открывшего рабочую неделю в региональном правительстве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Ольга Витальевна приняла решение завершить свою работу в правительстве региона», - сказал на совещании новосибирский губернатор Андрей Травников.

Ольга Молчанова долгое время возглавляла финансово-экономический блок мэрии Новосибирска. В 2014 году тогда губернатор Владимир Городецкий пригласил ее на пост вице-премьера – главы минэкономразвития. В частности, под ее руководством была подготовлена «Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года». Областное правительство утвердило документ в марте 2019 года.

Исполнять обязанности министра будет Лев Решетников. Ранее он работал заместителем министра.

Фото: минэкономразвития Новосибирской области

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