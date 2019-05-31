В Москве обсудили подготовку к XVI Межрегиональному форуму сотрудничества России и Казахстана

В Москве под председательством советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова состоялось межведомственное совещание по вопросам подготовки и проведения XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана, который состоится 7 ноября 2019 г. в Омске.

Участники встречи подробно обсудили организационные вопросы, касающиеся полноформатной подготовки городской инфраструктуры к мероприятиям, а также обменялись мнениями по возможным темам для включения в деловую программу. Отдельный блок вопросов был посвящен проведению выставки «Экспортный потенциал России и Казахстана», а также Молодежного форума Россия-Казахстан в «нулевой» день Форума.

«Омской области предстоит принять у себя значимое для двусторонних отношений мероприятие – российско-казахстанский межрегиональный форум, который является всеобъемлющей площадкой для открытого и свободного общения представителей власти, бизнеса и региональных руководителей по перспективным направлениям развития торговли, инвестиций, диверсификации деловых контактов. Город Омск активно готовится к этому событию - полным ходом идет реконструкция объектов инфраструктуры и городской среды, ремонт зданий и сооружений, благоустройство прилегающих территорий, ремонт автомобильных дорог», - прокомментировал советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков отметил: «Для региона большая честь и ответственность принимать у себя событие международного масштаба, поэтому закономерно внимание федерального центра к подготовке этого мероприятия. Форум для нас станет серьезным экзаменом, проверкой качества работы органов власти на международном уровне. Я убеждён, такая задача нам по силам, и мы сможем принять международный саммит на достойном уровне».

С учетом важности проведения межрегиональных форумов на пространстве СНГ участники совещания согласились с необходимостью выработки в обозримой перспективе единого подхода к организации форумов и конференций по межрегиональному сотрудничеству, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

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