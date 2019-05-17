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Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов-командиров воздушных судов

Главная Политика
Новосибирск
16:35 17 Мая 2019
авиа, авиация, пилоты
Источник:
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Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов-командиров воздушных судов Согласно проекту постановления, в год на эту должность смогут претендовать не 200 человек, а 100, сообщает агентство «Интерфакс».

Российским перевозчикам разрешили нанимать в качестве командиров экипажей граждан из-за рубежа в 2014 году. Отрасль испытывала дефицит соответствующих специалистов. Однако размер квоты оказался чрезмерным.

Сейчас должности командиров воздушных судов замещают всего 30 иностранных пилотов. 

Фото avia.yandex.ru


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