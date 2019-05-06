Эксперт: Одна из ключевых задач ЕАЭС – создание единого рынка энергетики

Генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/shows/stanislav-naumov-nuzhno-izbegat-mestechkovogo-egoizma/ рассказал о ключевых направлениях развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Однозначно проекты, связанные с инфраструктурой, сегодня наиболее важны. Это каркас, это платформа, это то, чем может пользоваться любой участник хозяйственной деятельности», - сказал он.

По его словам, в первую очередь это касается транспорта, «потому что Евразийское экономическое пространство - это ⅙ часть суши». «Первые проекты, которые должны стать каркасными - это проекты в области транспорта», - сказал эксперт.

«Вторая важная инфраструктура - это энергетика. – подчеркнул Станислав Наумов. - Современный энергетический уклад базируется, с одной стороны, на энергоемких технологиях, с другой, - на энергоэффективных технологиях». «У всех наших стран есть понимание того, что такое энергетическая безопасность, обеспечение себя по доступным ценам энергоресурсами, и одна из ключевых задач Евразийского союза - создание через несколько лет единого рынка электроэнергии, единого рынка и газа», - добавил он.

«Третье - это телекоммуникационная инфраструктура – все, что пронизывает проекты цифровой трансформации экономики», - подчеркнул эксперт.

«Четвертое - это финансовая инфраструктура. Важно, чтобы деньги работали в интересах всех пяти стран и важно, чтобы (в будущем) не было дополнительных издержек с финансовыми транзакциями», - указал он.

Станислав Наумов рассказал также об экономическом поясе Шелкового Пути и о предстоящих саммитах ШОС и БРИКС.

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