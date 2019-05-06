6 мая
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Эксперт: Одна из ключевых задач ЕАЭС – создание единого рынка энергетики

Главная Политика
Новосибирск
11:02 6 Мая 2019
евразийский, инвестиции, проект, россия
Фотография © МИА «Россия сегодня»
Источник:
версия для печати Ico_print

Генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/shows/stanislav-naumov-nuzhno-izbegat-mestechkovogo-egoizma/  рассказал о ключевых направлениях развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

«Однозначно проекты, связанные с инфраструктурой, сегодня наиболее важны. Это каркас, это платформа, это то, чем может пользоваться любой участник хозяйственной деятельности», - сказал он.

По его словам, в первую очередь это касается транспорта, «потому что Евразийское экономическое пространство - это ⅙ часть суши». «Первые проекты, которые должны стать каркасными - это проекты в области транспорта», - сказал эксперт.

«Вторая важная инфраструктура - это энергетика. – подчеркнул Станислав Наумов.  - Современный энергетический уклад базируется, с одной стороны, на энергоемких технологиях, с другой, - на энергоэффективных технологиях».  «У всех наших стран есть понимание того, что такое энергетическая безопасность, обеспечение себя по доступным ценам энергоресурсами, и одна из ключевых задач Евразийского союза - создание через несколько лет единого рынка электроэнергии, единого рынка и газа», - добавил он.

«Третье - это телекоммуникационная инфраструктура – все, что пронизывает проекты цифровой трансформации экономики», - подчеркнул эксперт.

«Четвертое - это финансовая инфраструктура. Важно, чтобы деньги работали в интересах всех пяти стран и важно, чтобы (в будущем) не было дополнительных издержек с финансовыми транзакциями», - указал он.

Станислав Наумов рассказал также об экономическом поясе Шелкового Пути и о предстоящих саммитах ШОС и БРИКС.

Подробнее смотрите на www.tvbrics.com

Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Первый вице-премьер Республики Алтай уходит в отставку

Первый вице-премьер Республики Алтай уходит в отставку

24 Апреля 2019 г.
Роберт Пальталлер работает в руководстве региона с 2006 года
Новости Новосибирска: «Дети войны» в Забайкалье начнут получать дополнительные льготы

«Дети войны» в Забайкалье начнут получать дополнительные льготы

7 Апреля 2019 г.
Заксобрание готово принять соответствующий закон
Новости Новосибирска: Новосибирский мэр заявил о готовности идти на второй срок

Новосибирский мэр заявил о готовности идти на второй срок

5 Апреля 2019 г.
Анатолий Локоть выступил на форуме «Городские технологии – 2019»
Новости Новосибирска: Реиндустриализацию новосибирской экономики передали от одного вице-губернатора другому

Реиндустриализацию новосибирской экономики передали от одного вице-губернатора другому

23 Марта 2019 г.
Теперь за программу будет отвечать Сергей Семка
Новости Новосибирска: Олег Хорохордин прибыл в Республику Алтай

Олег Хорохордин прибыл в Республику Алтай

22 Марта 2019 г.
Врио главы региона был представлен членам республиканского правительства и депутатам госсобрания
Новости Новосибирска: Врио главы республики назвал приоритеты для Горного Алтая

Врио главы республики назвал приоритеты для Горного Алтая

21 Марта 2019 г.
Олег Хорохордин намерен стимулировать инновационные проекты
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Западная Сибирь: как проводили пароходы

Западная Сибирь: как проводили пароходы

1 Мая 2019 г.
На Оби и ее притоках началась навигация
Новости Новосибирска: «Монстрация» прошла по Новосибирску

«Монстрация» прошла по Новосибирску

1 Мая 2019 г.
Первомайская «Монстрация» вновь прошла по центральной магистрали Новосибирска Красному проспекту
Новости Новосибирска: Перенаселение планеты: сколько человек выдержит Земля?

Перенаселение планеты: сколько человек выдержит Земля?

2 Мая 2019 г.
Новосибирские ученые назвали цифры
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356