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Первый вице-премьер Республики Алтай уходит в отставку

Главная Политика
Новосибирск
13:29 24 Апреля 2019
вице-премьер, глава, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Один из «старожилов» правительства Республики Алтай – первый вице-премьер Роберт Пальталлер – уходит в отставку. О планирующемся первом кадровом изменении в руководстве региона после назначения Олега Хорохордина врио главы республики сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящей отставке «Интерфакс-Сибирь» рассказали в республиканском правительстве.  

«Да, действительно Роберт Робертович подал заявление, но указ пока не подписан, он еще исполняет свои обязанности. Кандидатуры на его пост еще обсуждаются», - процитировало источник информагентство.

Роберт Пальталлер работает в правительстве Республики Алтай с 2006 года. Сначала заместителем, а с 2014 года – первым заместителем его председателя. В Горно-Алтайск его пригласил Александр Бердников, возглавивший республику в конце 2005 года.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в марте этого года Олег Хорохордин был назначен врио главы региона. В отставку правительство он не отправлял.

Очередное заседание правительства республики запланировано на 25 апреля. Среди докладчиков по различным вопросам Роберт Пальталлер в повестке дня не указан. В частности, по проекту распоряжения правительства Республики Алтай о реализации послания президента РФ Федеральному собранию выступит министр экономического развития и имущественных отношений Федор Ротарь.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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