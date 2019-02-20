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Владимир Путин. Послание к Федеральному собранию. Онлайн

Главная Политика
Новосибирск
16:07 20 Февраля 2019
послание, путин, федерации
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин начал оглашение Послания Федеральному собранию. Это ежегодное обращение, предусмотренное Конституцией, отражает позицию главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики.

Впервые местом для проведения мероприятия такого масштаба стал Гостиный двор. Это связано с тем, что в Георгиевском зале, где традиционно озвучивается обращение, сейчас ведутся ремонтные работы.

Интерес к посланию огромный. Аккредитовано более семисот журналистов. Число гостей превышает тысячу. На церемонию приглашены не только депутаты и сенаторы, но и члены правительства, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, Генпрокурор, председатель ЦИК, руководитель Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты РФ.

Как ожидают эксперты, основные акценты в сегодняшнем послании будут сделаны на социальной политике: преодолении бедности, увеличении продолжительности жизни, повышении благосостояния граждан и борьбе с коррупцией.

Текст послания всегда держится в секрете. Впоследствии его тезисы становятся основой законотворческой деятельности и поручений правительству. По традиции, оглашение начнется в полдень по московскому времени.

Для Владимира Путина это выступление станет 15-м по счету.

«Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая — с такими настроениями лучше к снаряду не подходить», - заявил президент в начале своей речи.

Первый блок выступления президента касался сфер социальной политики. Так, Владимир Путин предложил:

  • выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой;
  • освободить от налогов 6 соток, принадлежащих многодетным семьям;
  • призвал повысить пособие для детей по инвалидности до 10 тысяч рублей;
  • повысить выплаты для семей с детьми до двух прожиточных минимумов;
  • до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор...
Владимир Путин. Послание к Федеральному собранию. Онлайн

Далее - здравоохранение. По словам президента, несмотря на общее ощущение улучшений в этой сфере, проблем все еще остается много. В качестве предложений Путин озвучил следующее:

  • поручил правительству внедрить стандарты "бережливых поликлиник" и перевести на них все детские поликлиники;
  • предложил включить в общую цифровую сеть организацию экспертизы, чтобы избавить людей от сбора бессмысленных справок;
  • расширить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город на специалистов старше 50 лет: врачи — миллион рублей, фельдшеры — 500 тысяч рублей;
  • выделение не менее 1 трлн рублей на то, чтобы помочь онкобольным…

Следующие темы: бизнес и его безопасность.

  • победить бедность можно только высокими темпами экономического роста;
  • нужно сохранить соотношение зарплат врачей и учителей со средней зарплатой по региону;
  • в России есть исторические возможности для роста бизнеса, в том числе в сфере IT.
  • накоплены резервы объемом шесть триллионов рублей;
  • правительству необходимо сформировать комфортные условия для инвестиций в технологические стартапы;
  • правительству необходимо создать защищенный бренд экологически чистой, зеленой продукции;
  • добросовестный бизнес не должен ходить под статьей;
  • необходимо создать специальную цифровую платформу, чтобы предприниматели могли сказать о давлении на бизнес…
Владимир Путин. Послание к Федеральному собранию. Онлайн

Отдельным блоком - геополитика.

«Россия была и будет суверенным государством. Она будет такой, либо ее не будет. Некоторые страны могут быть несуверенными, а Россия нет».

Высказался Владимир Путин и об организации БРИКС, а также отношениях с Китаем и Индией. 

«Равноправные отношения с Китаем - важный фактор. Большое внимание уделяем развитию сотрудничества с Индией». 

Геополитический блок продолжился разговором об отношениях России и США, после которого Владимир Путин резюмировал свое Послание следующим тезисом:

«Для устойчивого развития России нужен мир. Россия развивает ВПК и разрабатывает оружие, чтобы никто не смел оказывать на страну силовое давление… Необходимо сохранить Россию как цивилизацию, основанную на многовековых традициях и ценностях. Необходимо сплотиться и осознанно сделать выбор в пользу солидарного настроя ради развития России».

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