Владимир Путин. Послание к Федеральному собранию. Онлайн

Президент РФ Владимир Путин начал оглашение Послания Федеральному собранию. Это ежегодное обращение, предусмотренное Конституцией, отражает позицию главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики.

Впервые местом для проведения мероприятия такого масштаба стал Гостиный двор. Это связано с тем, что в Георгиевском зале, где традиционно озвучивается обращение, сейчас ведутся ремонтные работы.

Интерес к посланию огромный. Аккредитовано более семисот журналистов. Число гостей превышает тысячу. На церемонию приглашены не только депутаты и сенаторы, но и члены правительства, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, Генпрокурор, председатель ЦИК, руководитель Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты РФ.

Как ожидают эксперты, основные акценты в сегодняшнем послании будут сделаны на социальной политике: преодолении бедности, увеличении продолжительности жизни, повышении благосостояния граждан и борьбе с коррупцией.

Текст послания всегда держится в секрете. Впоследствии его тезисы становятся основой законотворческой деятельности и поручений правительству. По традиции, оглашение начнется в полдень по московскому времени.

Для Владимира Путина это выступление станет 15-м по счету.

«Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая — с такими настроениями лучше к снаряду не подходить», - заявил президент в начале своей речи.

Первый блок выступления президента касался сфер социальной политики. Так, Владимир Путин предложил:

выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой;

освободить от налогов 6 соток, принадлежащих многодетным семьям;

призвал повысить пособие для детей по инвалидности до 10 тысяч рублей;

повысить выплаты для семей с детьми до двух прожиточных минимумов;

до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор...

Далее - здравоохранение. По словам президента, несмотря на общее ощущение улучшений в этой сфере, проблем все еще остается много. В качестве предложений Путин озвучил следующее:

поручил правительству внедрить стандарты "бережливых поликлиник" и перевести на них все детские поликлиники;

предложил включить в общую цифровую сеть организацию экспертизы, чтобы избавить людей от сбора бессмысленных справок;

расширить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город на специалистов старше 50 лет: врачи — миллион рублей, фельдшеры — 500 тысяч рублей;

выделение не менее 1 трлн рублей на то, чтобы помочь онкобольным…

Следующие темы: бизнес и его безопасность.

победить бедность можно только высокими темпами экономического роста;

нужно сохранить соотношение зарплат врачей и учителей со средней зарплатой по региону;

в России есть исторические возможности для роста бизнеса, в том числе в сфере IT.

накоплены резервы объемом шесть триллионов рублей;

правительству необходимо сформировать комфортные условия для инвестиций в технологические стартапы;

правительству необходимо создать защищенный бренд экологически чистой, зеленой продукции;

добросовестный бизнес не должен ходить под статьей;

необходимо создать специальную цифровую платформу, чтобы предприниматели могли сказать о давлении на бизнес…

Отдельным блоком - геополитика.

«Россия была и будет суверенным государством. Она будет такой, либо ее не будет. Некоторые страны могут быть несуверенными, а Россия нет».

Высказался Владимир Путин и об организации БРИКС, а также отношениях с Китаем и Индией.

«Равноправные отношения с Китаем - важный фактор. Большое внимание уделяем развитию сотрудничества с Индией».

Геополитический блок продолжился разговором об отношениях России и США, после которого Владимир Путин резюмировал свое Послание следующим тезисом: