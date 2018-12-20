В Республике Алтай назначили нового министра здравоохранения

Глава Республики Алтай Александр Бердников сменил министра здравоохранения региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На этот пост назначен Андрей Макин.

«Андрей Анатольевич, вы – большой специалист, не один год возглавляли Кош-Агачскую районную больницу. Я прошу коллег в ведомствах, в муниципальных образованиях поддержать это назначение и общими усилиями выстроить конструктивную работу на благо наших жителей», - сказал Александр Бердников, представляя господина Макина членам республиканского правительства и руководителям профильных организаций.

По данным официального сайта Республики Алтай, выпускник Алтайского государственного медицинского института Макин после окончания вуза в 1990 году работал врачом-хирургом в больнице скорой медицинской помощи Барнаула, затем – заведующим хирургическим отделением барнаульской городской клинической больницы №1. В начале 2015 года его назначили главным врачом Кош-Агачской райбольницы.

Предшественник Андрея Макина на посту руководителя министерства Павел Решетов проработал в этой должности лишь несколько месяцев. Как сообщали Sibnovosti.ru, он был назначен и. о. министра летом этого года. Глава республики тогда говорил, что перед принятием решения провел множество консультаций с представителями медицинского сообщества, общественных организаций и главами районов, и большинство из них поддержали кандидатуру господина Решетова.

«Решетов – хороший специалист, но того порыва, на который рассчитывало население, посыла на коренную перестройку работы системы здравоохранения не произошло», - процитировал Александра Бердникова сайт «Новости Горного Алтая».

Фото: официальный сайт Республики Алтай